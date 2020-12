DIRETTA Real Madrid Atletico Madrid risultato 1-0 Dazn | Casemiro di testa!

(Di sabato 12 dicembre 2020)streaming video: orario, quote, probabili formazioni elive del derby della capitale nella Liga spagnola.

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Real

La partita Valladolid - Osasuna di Venerdì 11 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la LaLiga ...Il giornalista di Sky Sport ha parlato ancora dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League dopo il pari contro lo Shakhtar ...