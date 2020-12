Diretta funerali Paolo Rossi | dove vederli in tv | orario e programmazione

Leggi su viagginews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre 2020 ci saranno indi, leggenda del calcio italiano: eccoseguirli Sarà un’altra giornata speciale per ricordare per sempre. A partire dalle 10 di sabato 12 dicembre 2020 insu Rai 2 ci sarà il collegamento per la cerimonia in programma alle 10.30 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com