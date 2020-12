DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi LIVE | Verstappen domina la FP3 | Mercedes attardata Lotta per la pole dalle 14 00

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 La nostrasi ferma qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 14.00 per le qualifiche! 12.02 Di seguito la classifica finale della FP3 di Abu: 1 MaxRed Bull Racing1:36.251 3 2 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.501 3 3 Daniel RICCIARDO Renault+0.626 4 4 Esteban OCON Renault+0.648 3 5 Lando NORRIS McLaren+0.743 4 6 Lewis HAMILTON+0.761 6 7 Lance STROLL Racing Point+0.779 2 8 Carlos SAINZ McLaren+0.817 4 9 Valtteri BOTTAS+0.834 5 10 Sergio PEREZ Racing Point+0.976 3 11 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.015 312 Charles LECLERC Ferrari+1.019 5 13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.120 314 Sebastian VETTEL Ferrari+1.477 5 15 George RUSSELL Williams+1.635 4 16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo ...