Dionigi esulta | “Dedico questo successo al presidente e alla città”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020) Non poteva cominciare meglio l’avventura di Davidesulla panchina del Brescia. Una vittoria per 3-1 contro la Salernitana ha permesso al tecnico ex Ascoli di iniziare col giusto. Di sotto riportiamo le parole dell’allenatore in conferenza stampa. Cosa ha dettoin conferenza stampa? Sulla vittoria “Ho avuto appena due giorni a disposizione per trasmettere qualche ideamia squadra, mi ha impressionato il fatto che tutti si siano applicati facendo esattamente quello che avevo chiesto. Nonostante il 3-5-2 abbottonato della Salernitana, arrivavamo sempre primi sulle seconde palle. Siamo stati bravi a creare puntualmente superiorità numerica anche grazieprestazione di un immenso Torregrossa. Ho chiestosquadra di essere operaia: non vuol dire rinunciare al gioco, ...