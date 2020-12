Diletta Leotta sfida il Dpcm: senza mascherina verso San Siro - (Di sabato 12 dicembre 2020) Novella Toloni L'inviata sportiva di Dazn è stata pizzicata in giro per Milano senza mascherina e i paparazzi hanno immortalato lo scivolone che l'ha fatta finire al centro delle critiche Dopo Maria Elena Boschi e il compagno Giulio Berruti, pizzicati a spasso per Roma senza mascherina, anche Diletta Leotta è finita nel mirino delle critiche per non averla indossata. L'inviata sportiva è stata immortalata dai fotografi del settimanale Chi senza il dispositivo di protezione personale mentre si recava allo stadio San Siro e apriti cielo. Diletta Leotta è stata paparazzata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini senza mascherina poco prima dell'inizio della partita ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Novella Toloni L'inviata sportiva di Dazn è stata pizzicata in giro per Milanoe i paparazzi hanno immortalato lo scivolone che l'ha fatta finire al centro delle critiche Dopo Maria Elena Boschi e il compagno Giulio Berruti, pizzicati a spasso per Roma, ancheè finita nel mirino delle critiche per non averla indossata. L'inviata sportiva è stata immortalata dai fotografi del settimanale Chiil dispositivo di protezione personale mentre si recava allo stadio Sane apriti cielo.è stata paparazzata dalla rivista diretta da Alfonso Signorinipoco prima dell'inizio della partita ...

