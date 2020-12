Diciotto ostaggi della Libia. E del silenzio (Di sabato 12 dicembre 2020) Se perfino un uomo di chiesa arriva a invocare l'uso della forza, significa che la situazione è grave. Da centotre giorni Diciotto marittimi di Mazara del Vallo sono a Bengasi, in Libia. Sono ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Se perfino un uomo di chiesa arriva a invocare l'usoforza, significa che la situazione è grave. Da centotre giornimarittimi di Mazara del Vallo sono a Bengasi, in. Sono ...

Se perfino un uomo di chiesa arriva a invocare l’uso della forza, significa che la situazione è grave. Da centotre giorni diciotto marittimi di Mazara del Vallo sono a Bengasi, in Libia. Sono trattenu ...

Tranchida scrive ai colleghi delle “città porto della pasca”: “Invito a solidarizzare con la comunità mazarese”

TRAPANI. Il Sindaco Giacomo Tranchida ha inviato una lettera a tutti i Sindaci della Provincia in cui è presente un porto peschereccio, con l’invito a solidarizzare con la comunità mazarese. “Mancano ...

