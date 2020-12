Di Stefano (M5s) a iNews24: “Renzi rischia di scomparire politicamente” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il deputato e sottosegretario agli Affari Esteri del M5s, Manlio Di Stefano, non teme la crisi di governo paventata da Italia Viva e attacca Matteo Renzi: “rischia di scomparire politicamente”. Pieno supporto al premier Conte anche sulla cabina di regia per il Recovery Fund: “Non capisco quale sia il problema”. Sottosegretario Di Stefano, da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Il deputato e sottosegretario agli Affari Esteri del M5s, Manlio Di, non teme la crisi di governo paventata da Italia Viva e attacca Matteo Renzi: “di. Pieno supporto al premier Conte anche sulla cabina di regia per il Recovery Fund: “Non capisco quale sia il problema”. Sottosegretario Di, da L'articolo proviene da Inews.it.

