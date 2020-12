Di Battista sul Fatto difende il governo: “Folle pensare di far cadere Conte” (Di sabato 12 dicembre 2020) Mentre Conte apre la porta a un governo-ter, e si parla della seria possibilità di inserire Renzi nella squadra dei ministri, in un’intervista Luca De Carolis per Il Fatto Quotidiano, Alessandro Di Battista vuole dire la sua per difendere il governo e il premier Conte: “È da irresponsabili, da folli pensare di far cadere Giuseppe Conte o parlare di rimpasto in tempi di pandemia”, dichiara Di Battista, assai preoccupato dalla piega che sta prendendo la situazione nella maggioranza formata da Pd, M5S, Italia Viva e Leu. “È ridicolo – attacca Di Battista – ipotizzare di far cadere questo esecutivo per una taskforce. Ma di che parliamo? Vogliono una crisi di governo ora, con il rischio concreto di una ... Leggi su ilparagone (Di sabato 12 dicembre 2020) Mentre Conte apre la porta a un-ter, e si parla della seria possibilità di inserire Renzi nella squadra dei ministri, in un’intervista Luca De Carolis per IlQuotidiano, Alessandro Divuole dire la sua perre ile il premier Conte: “È da irresponsabili, da follidi farGiuseppe Conte o parlare di rimpasto in tempi di pandemia”, dichiara Di, assai preoccupato dalla piega che sta prendendo la situazione nella maggioranza formata da Pd, M5S, Italia Viva e Leu. “È ridicolo – attacca Di– ipotizzare di farquesto esecutivo per una taskforce. Ma di che parliamo? Vogliono una crisi diora, con il rischio concreto di una ...

Secondo di Battista: sarebbe "da irresponsabili, da folli pensare di far cadere Giuseppe Conte o parlare di rimpasto in tempi di pandemia”.

