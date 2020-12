Dayane Mello racconta: “Balotelli mi fece trovare 100 rose”. E Super Mario risponde così… (Di sabato 12 dicembre 2020) Dayane Mello ha definito Mario Balotelli "un ragazzo molto speciale". A riprendere il tema è il Sun che aggiunge altre dichiarazioni fatte recentemente dalla modella brasiliana, sempre all'indirizzo dell'ex giocatore del Manchester City: "Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha prenotato un ristorante solo per noi, con un tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci eravamo incontrati tre o quattro volte. Poi le rose che ho trovato in macchina quando siamo usciti. È molto romantico."caption id="attachment 101713" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionA giudicare dalla risposta secca di Mario Balotelli, le cose potrebbero non essere andate esattamente come descritte da Dayane Mello. L'attaccante del Monza ... Leggi su golssip (Di sabato 12 dicembre 2020)ha definitoBalotelli "un ragazzo molto speciale". A riprendere il tema è il Sun che aggiunge altre dichiarazioni fatte recentemente dalla modella brasiliana, sempre all'indirizzo dell'ex giocatore del Manchester City: "Una volta mi ha fattoun centinaio di rose rosse in macchina e ha prenotato un ristorante solo per noi, con un tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci eravamo incontrati tre o quattro volte. Poi le rose che ho trovato in macchina quando siamo usciti. È molto romantico."caption id="attachment 101713" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionA giudicare dalla risposta secca diBalotelli, le cose potrebbero non essere andate esattamente come descritte da. L'attaccante del Monza ...

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - CRUDELIA___ : @daiena_mello E Dayane così ???? - daiena_mello : Io VIVO per vedere tommaso e dayane insieme - FFucsia : RT @idabuona: In un mondo di Andrea Zelletta che ti rinfaccia la nomination per mesi, siate Dayane Mello e Tommaso Zorzi che ridono e scher… - Dan410_ : RT @idabuona: In un mondo di Andrea Zelletta che ti rinfaccia la nomination per mesi, siate Dayane Mello e Tommaso Zorzi che ridono e scher… -