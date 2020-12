Dall’Europa agli Usa, perché una crisi (ora) è surreale. Parla Fassino (Di sabato 12 dicembre 2020) Ci sono i litigi di partito, i sussurri di corridoio, i rimpasti e i rimpastini, le beghe dell’uno e dell’altro leader. Poi c’è una sfida epocale in Europa, una mole di fondi per la ripresa da gestire, un Paese da trascinare fuori dall’emergenza e far tornare protagonista sullo scacchiere internazionale. Piero Fassino, deputato e volto storico del Pd, già sindaco di Torino, oggi presidente della Commissione Esteri della Camera, ha le idee chiare. Il premier Giuseppe Conte, dice a Formiche.net intervistato a margine dell’evento “Game Changers 2020” della Nato Defence College Foundation, deve governare questa fase coinvolgendo tutte le forze politiche, opposizione inclusa. Ma per un governo di unità nazionale “non ci sono le condizioni”. Fassino, che bilancio fa del Consiglio europeo? Molto positivo. Ha confermato lo scatto dell’Europa, dal Next ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Ci sono i litigi di partito, i sussurri di corridoio, i rimpasti e i rimpastini, le beghe dell’uno e dell’altro leader. Poi c’è una sfida epocale in Europa, una mole di fondi per la ripresa da gestire, un Paese da trascinare fuori dall’emergenza e far tornare protagonista sullo scacchiere internazionale. Piero, deputato e volto storico del Pd, già sindaco di Torino, oggi presidente della Commissione Esteri della Camera, ha le idee chiare. Il premier Giuseppe Conte, dice a Formiche.net intervistato a margine dell’evento “Game Changers 2020” della Nato Defence College Foundation, deve governare questa fase coinvolgendo tutte le forze politiche, opposizione inclusa. Ma per un governo di unità nazionale “non ci sono le condizioni”., che bilancio fa del Consiglio europeo? Molto positivo. Ha confermato lo scatto dell’Europa, dal Next ...

