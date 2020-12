Dal domani altre 4 regioni in zona gialla. Abruzzo rossa per un giorno (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi ieri, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza sara’ in vigore dal 13 Dicembre. L’Abruzzo invece torna rossa per un giorno, dopo la decisione del TAR regionale che ha sospeso l’ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’Area Arancione, determinando il ritorno in area rossa fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro Speranza, che avra’ effetto dal 13 dicembre. Leggi su dire (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi ieri, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza sara’ in vigore dal 13 Dicembre. L’Abruzzo invece torna rossa per un giorno, dopo la decisione del TAR regionale che ha sospeso l’ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’Area Arancione, determinando il ritorno in area rossa fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro Speranza, che avra’ effetto dal 13 dicembre.

