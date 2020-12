Cuba tra svolta economica e dialogo, sotto tiro del «golpe blando» di Trump (Di domenica 13 dicembre 2020) Che succede a Cuba oggi? La domanda che si è posto pubblicamente il noto regista Ernesto Daranas circola ormai in tutta la popolazione e non riguarda solo la libertà di espressione, ma il futuro immediato dell’isola. Venerdi 11 dicembre il presidente Díaz- Canel ha annunciato che dal 1 gennaio inizierà la profonda riforma monetaria – unificazione delle monete circolanti e del cambio – ed economica – autonomia delle imprese statali, riconoscimento giuridico delle piccole e medie imprese, misure per favoriredegli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 dicembre 2020) Che succede aoggi? La domanda che si è posto pubblicamente il noto regista Ernesto Daranas circola ormai in tutta la popolazione e non riguarda solo la libertà di espressione, ma il futuro immediato dell’isola. Venerdi 11 dicembre il presidente Díaz- Canel ha annunciato che dal 1 gennaio inizierà la profonda riforma monetaria – unificazione delle monete circolanti e del cambio – ed– autonomia delle imprese statali, riconoscimento giuridico delle piccole e medie imprese, misure per favoriredegli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

