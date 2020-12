Crotone prima vittoria in campionato, Spezia battuto 4-1 (Di sabato 12 dicembre 2020) Crotone (ITALPRESS) – Il Crotone si sblocca e ottiene la prima vittoria in campionato. All’undicesima giornata gli uomini di Stroppa conquistano i tre punti superando per 4-1 lo Spezia nella sfida tra neopromosse. Messias (doppietta), Reca ed Eduardo regalano una boccata d’ossigeno al peggior attacco della Serie A e provano a far decollare la rincorsa dei calabresi, ancora fanalino di coda con i suoi 5 punti. Al 7? è Messias ad accendersi in campo aperto, puntare Terzi e piazzare con l’interno sul palo più lontano della porta difesa da Provedel. Il Crotone, però, rovina tutto con le proprie mani: al 18?, nel tentativo di costruzione dal basso, Zanellato regala il pallone a Farias che, dopo lo stop, lascia immobile Cordaz per l’1-1. Il match si assesta dunque sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Ilsi sblocca e ottiene lain. All’undicesima giornata gli uomini di Stroppa conquistano i tre punti superando per 4-1 lonella sfida tra neopromosse. Messias (doppietta), Reca ed Eduardo regalano una boccata d’ossigeno al peggior attacco della Serie A e provano a far decollare la rincorsa dei calabresi, ancora fanalino di coda con i suoi 5 punti. Al 7? è Messias ad accendersi in campo aperto, puntare Terzi e piazzare con l’interno sul palo più lontano della porta difesa da Provedel. Il, però, rovina tutto con le proprie mani: al 18?, nel tentativo di costruzione dal basso, Zanellato regala il pallone a Farias che, dopo lo stop, lascia immobile Cordaz per l’1-1. Il match si assesta dunque sulle ...

