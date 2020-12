Cristiana Capotondi | «Dentro la pandemia | così fragili e così forti»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 dicembre 2020) «Se ripercorro a ritroso questo 2020 percepisco in modo tangibile un sentimento che unisce insieme solitudine e coraggio. Un ospite indesiderato e totalmente inaspettato, il COVID è arrivato all’improvviso a sconvolgere le nostre esistenze…». Cristiana Capotondi va dritta al punto: «Ci ha messi alla prova tutti, senza distinzioni: la pandemia ci ha reso fragili, ma uniti come mai prima, da un plurale di paure e incertezza. Vissuti che la maggior parte di noi – io per prima – non avevo mai provato, ma che al contrario i malati di malattie genetiche rare e le loro famiglie vivono. Tutti i giorni».