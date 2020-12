Covid, Veneto nel panico: oltre 5 mila nuovi positivi in 24 ore (Di sabato 12 dicembre 2020) Alessandro Nunziati I positivi in Veneto, nelle ultime 24 ore, superano quota 5 mila, precisamente 5.098. I decessi sono 110, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi di due unità, scalando a 373. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, ripreso dall’Ansa. Luca Zaia ha spiegato che l’incidenza dei positivi in Veneto è dell’8,41%. Il governatore ha aggiunto di essere preoccupato dal fatto di “essere in zona gialla: che nessuno pensi che sia un gioco a premi. Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi”. Veneto, boom di contagi. Allarme di Zaia: “Vaccino unica salvezza” Per quel che riguarda il vaccino, Zaia ha detto che “sembra che arriverà dall’Epifania: a costo di farlo h24 dobbiamo vaccinare per primi tutti gli ospiti ... Leggi su improntaunika (Di sabato 12 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Iin, nelle ultime 24 ore, superano quota 5, precisamente 5.098. I decessi sono 110, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi di due unità, scalando a 373. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, ripreso dall’Ansa. Luca Zaia ha spiegato che l’incidenza deiinè dell’8,41%. Il governatore ha aggiunto di essere preoccupato dal fatto di “essere in zona gialla: che nessuno pensi che sia un gioco a premi. Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi”., boom di contagi. Allarme di Zaia: “Vaccino unica salvezza” Per quel che riguarda il vaccino, Zaia ha detto che “sembra che arriverà dall’Epifania: a costo di farlo h24 dobbiamo vaccinare per primi tutti gli ospiti ...

