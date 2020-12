Covid Usa, prime dosi vaccino negli ospedali da lunedì (Di sabato 12 dicembre 2020) Washington, 12 dic. (Adnkronos) - Gli ospedali Usa cominceranno a ricevere da lunedì le prime consegne del vaccino anti coronavirus Pfizer-BionTech. Paragonando la distribuzione del vaccino allo sbarco in Normandia del giugno 1944, le autorità sanitarie hanno annunciato che le prime consegne avverranno in 145 strutture ospedaliere, seguite da altre 425 martedì e da altre 66 mercoledì. Oggi, ha detto il generale Gustave Perna, a capo dell'Operazione Warp Speed, il nome scelto dagli Usa per il progetto di sviluppo e distribuzione del vaccino, è il "D-Day". Perna ha spiegato che non si tratta del "giorno della distribuzione, bensì, in gergo militare, del giorno di inizio di una missione. "Il D-Day (nome con cui fu indicato lo sbarco in Normandia) fu un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Washington, 12 dic. (Adnkronos) - GliUsa cominceranno a ricevere daleconsegne delanti coronavirus Pfizer-BionTech. Paragonando la distribuzione delallo sbarco in Normandia del giugno 1944, le autorità sanitarie hanno annunciato che leconsegne avverranno in 145 struttureere, seguite da altre 425 martedì e da altre 66 mercoledì. Oggi, ha detto il generale Gustave Perna, a capo dell'Operazione Warp Speed, il nome scelto dagli Usa per il progetto di sviluppo e distribuzione del, è il "D-Day". Perna ha spiegato che non si tratta del "giorno della distribuzione, bensì, in gergo militare, del giorno di inizio di una missione. "Il D-Day (nome con cui fu indicato lo sbarco in Normandia) fu un ...

