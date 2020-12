Covid Usa: Fda autorizza vaccino Pfizer, Trump: «Prime vaccinazioni tra meno di 24 ore» (Di sabato 12 dicembre 2020) La Fda statunitense ha autorizzato l'uso del vaccino Pfizer/BioNTech. Lo riporta il New York Times. La Food and Drug Administration ha dato l'autorizzazione per l'uso di emergenza al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 dicembre 2020) La Fda statunitense hato l'uso del/BioNTech. Lo riporta il New York Times. La Food and Drug Administration ha dato l'zione per l'uso di emergenza al...

