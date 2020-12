Covid Usa, contagi e morti record. Vaccino Pfizer al via da lunedì (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovo record di contagi Covid negli Stati Uniti . Nella giornata di venerdì, stando ai dati diffusi dalla Johns Hopkins University e al Covid Tracking Project, si sono registrati 231.775 casi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovodinegli Stati Uniti . Nella giornata di venerdì, stando ai dati diffusi dalla Johns Hopkins University e alTracking Project, si sono registrati 231.775 casi ...

