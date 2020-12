Covid, Trump annuncia: “Vaccino in 24 ore. Finisce la pandemia” – VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) Le ultime dichiarazioni di Donald Trump sul vaccino evidenziano la svolta a livello mondiale. Il Presidente degli Stati Uniti d’America fornisce gli ultimi dettagli sull’inizio della campagna Sono ore cruciali… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 12 dicembre 2020) Le ultime dichiarazioni di Donaldsul vaccino evidenziano la svolta a livello mondiale. Il Presidente degli Stati Uniti d’America fornisce gli ultimi dettagli sull’inizio della campagna Sono ore cruciali… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Trump Covid, Trump firma l’ordine per il vaccino: «Prima gli americani» Corriere della Sera Usa. Trump: "Prime vaccinazioni entro 24 ore"

