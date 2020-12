Covid, rapporto ‘spifferato’ dall’Oms, Brusaferro: “Mi colpisce sia stato pubblicato senza notizie” (Di sabato 12 dicembre 2020) La curva del contagio scende, ma guai a cantare vittoria. Le feste di Natale saranno un banco di prova. L’indice di mortalità sarà l’ultimo a calare. Così il numero uno dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid 19. Covid, Brusaferro: l’indice Rt è sotto l’1 “L’indice Rt è sotto l’1 in quasi tutte le Regioni, tranne una. Abbiamo una decrescita lenta e ancora l’incidenza è lontana dalla soglia in cui possiamo passare alla mitigazione al contenimento. Per cui il nostro obiettivo è ridurre quanto più rapidamente il numero di nuovi casi. Guardando in prospettiva all’inizio del prossimo anno. Nel periodo delle feste – spiega Brusaferro – dovremmo fare tutti gli sforzi per fare in modo che quando riprenderemo le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) La curva del contagio scende, ma guai a cantare vittoria. Le feste di Natale saranno un banco di prova. L’indice di mortalità sarà l’ultimo a calare. Così il numero uno dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale19.: l’indice Rt è sotto l’1 “L’indice Rt è sotto l’1 in quasi tutte le Regioni, tranne una. Abbiamo una decrescita lenta e ancora l’incidenza è lontana dalla soglia in cui possiamo passare alla mitigazione al contenimento. Per cui il nostro obiettivo è ridurre quanto più rapidamente il numero di nuovi casi. Guardando in prospettiva all’inizio del prossimo anno. Nel periodo delle feste – spiega– dovremmo fare tutti gli sforzi per fare in modo che quando riprenderemo le ...

Corriere : Il Guardian: «Ranieri Guerra minacciò un ricercatore per far sparire il rapporto sul pi... - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - reportrai3 : FINANCIAL TIMES: 'L'OMS RITIRA PUBBLICAZIONE SULLA RISPOSTA 'CAOTICA' ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 Torneremo a raccont… - SecolodItalia1 : Covid, rapporto ‘spifferato’ dall’Oms, Brusaferro: “Mi colpisce sia stato pubblicato senza notizie”… - infoiteconomia : Rapporto Ismea-Qualivita 2020: il sistema economico delle Ig regge all'impatto del Covid-19 -