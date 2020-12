Covid, negazionista tedesco in terapia intensiva dopo aver istigato la piazza a togliere la mascherina (Di sabato 12 dicembre 2020) Prima la manifestazione in piazza, a Lipsia, ad arringare ventimila persone contro le misure anti-Covid, poi i primi colpi di tosse, la febbre, il ricovero, fino alla terapia intensiva. E’ quanto accaduto a un negazionista tedesco, leader del movimento No-mask, che secondo alcuni media sarebbe in fin di vita dopo aver contratto il coronavirus. L’organizzatore della manifestazione sarebbe stato contagiato otto giorni dopo la manifestazione e dopo il ricovero le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto da costringere i sanitari ad attaccarloal ventilatore polmonare. In Gemania la protesta contro le restrizioni imposte dai lander e il lockdown pesante ha scatenato proteste importanti e partecipate, come quella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Prima la manifestazione in, a Lipsia, ad arringare ventimila persone contro le misure anti-, poi i primi colpi di tosse, la febbre, il ricovero, fino alla. E’ quanto accaduto a un, leader del movimento No-mask, che secondo alcuni media sarebbe in fin di vitacontratto il coronavirus. L’organizzatore della manifestazione sarebbe stato contagiato otto giornila manifestazione eil ricovero le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto da costringere i sanitari ad attaccarloal ventilatore polmonare. In Gemania la protesta contro le restrizioni imposte dai lander e il lockdown pesante ha scatenato proteste importanti e partecipate, come quella ...

SecolodItalia1 : Covid, negazionista tedesco in terapia intensiva dopo aver istigato la piazza a togliere la mascherina… - RitaSelvaggia : Covid, organizzatore manifestazione negazionista è intubato in terapia intensiva - MaterTenebraru1 : RT @FelipeKarmelo: Quella di 'negazionista' è una categoria politica che rimarrà a lungo. Questo per il semplice fatto che il potere oggi s… - AltgernonCor : RT @FelipeKarmelo: Quella di 'negazionista' è una categoria politica che rimarrà a lungo. Questo per il semplice fatto che il potere oggi s… - networkpn : Il Fatto Quotidiano L’organizzatore di una manifestazione negazionista del Covid è intubato in terapia intensiva: a… -