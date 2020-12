Covid, morto poliziotto penitenziario del Casertano: è il quarto decesso nella categoria (Di sabato 12 dicembre 2020) “Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di S. Maria Capua Vetere , 57 anni, originario di S.Andrea al Pizzone nel Casertano, e’ deceduto per Covid-19, contratto in servizio circa un mese fa”. Lo rede noto Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Siamo tutti sgomenti. Il collega lascia la moglie e tre figli, uno dei quali e’ anch’egli appartenente alla Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere S. Vittore di Milano. Probabilmente, se fossero stati raccolte le grida di allarme lanciate dal Sappe lo scorso gennaio si sarebbe potuto fronteggiare l’emergenza con i quantitativi necessari di Dpi”, spiega. “Questo nuovo morto tra le nostre fila fa comprendere quale grande tributo stanno pagando anche la Polizia ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) “Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di S. Maria Capua Vetere , 57 anni, originario di S.Andrea al Pizzone nel, e’ deceduto per-19, contratto in servizio circa un mese fa”. Lo rede noto Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Siamo tutti sgomenti. Il collega lascia la moglie e tre figli, uno dei quali e’ anch’egli appartenente alla Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere S. Vittore di Milano. Probabilmente, se fossero stati raccolte le grida di allarme lanciate dal Sappe lo scorso gennaio si sarebbe potuto fronteggiare l’emergenza con i quantitativi necessari di Dpi”, spiega. “Questo nuovotra le nostre fila fa comprendere quale grande tributo stanno pagando anche la Polizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Morto per Covid il luogotenente dei carabinieri Mario Mariani, aveva contratto la polmonite Fanpage.it COVID-19, MUORE POLIZIOTTO PENITENZIARIO IN SERVIZIO NEL CARCERE DI S.MARIA CAPUA VETERE. QUARTO DECESSO IN ITALIA NELLE FILE DEI BASCHI AZZURRI

Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria – S.S. – in servizio nel carcere di S. Maria Capua Vetere – 57 anni, originario di S.Andrea al Pizzone nel Casertano – è deceduto per ...

