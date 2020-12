Covid, media Usa su morti Italia: “Bilancio sconcertante” (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo “sconcertante bilancio” delle vittime del coronavirus in Italia “impone delle domande scomode”. Lo afferma l’americana Abc News, in un ampio servizio dedicato alla gestione della pandemia nel nostro Paese. “L’Italia potrebbe presto reclamare un record che nessuno vuole, il maggior numero di morti da coronavirus in Europa, dopo che il sistema sanitario ancora una volta non è riuscito a proteggere gli anziani e le autorità di governo hanno tardato nell’imporre nuove restrizioni”, afferma l’emittente Usa, non tenendo conto che, secondo i dati internazionali, l’Italia ha già superato, di poche unità, il bilancio delle vittime della Gran Bretagna. “Non doveva accadere – prosegue il servizio – L’Italia è stata il primo Paese occidentale ad essere travolto dal Covid-19 e, dopo aver ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo “sconcertante bilancio” delle vittime del coronavirus in“impone delle domande scomode”. Lo afferma l’americana Abc News, in un ampio servizio dedicato alla gestione della pandemia nel nostro Paese. “L’potrebbe presto reclamare un record che nessuno vuole, il maggior numero dida coronavirus in Europa, dopo che il sistema sanitario ancora una volta non è riuscito a proteggere gli anziani e le autorità di governo hanno tardato nell’imporre nuove restrizioni”, afferma l’emittente Usa, non tenendo conto che, secondo i dati internazionali, l’ha già superato, di poche unità, il bilancio delle vittime della Gran Bretagna. “Non doveva accadere – prosegue il servizio – L’è stata il primo Paese occidentale ad essere travolto dal-19 e, dopo aver ...

