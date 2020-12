Covid in Italia, quasi 20mila nuovi positivi: calano decessi (+649) e terapie intensive (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.825.775 dall'inizio dell'epidemia. I morti nelle ultime 24 ore sono 649. E' quanto emerge dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 icasi di-19 registrati nelle ultime 24 ore in, per un totale di 1.825.775 dall'inizio dell'epidemia. I morti nelle ultime 24 ore sono 649. E' quanto emerge dal ...

RobertoBurioni : Il Consiglio di Stato sancisce che i medici sono liberi di prescrivere ai loro pazienti affetti da COVID-19 un farm… - direzioneprc : ??Domani scendemo in piazza in tutta Italia, di fronte ai luoghi simbolo degli effetti devastanti del ridimensionam… - ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate ?? - tempoweb : #Covid e meridionali, #Librandi svalvola da #Cruciani: sono africani bianchi @giadinagrisu #ItaliaViva #12dicembre… - Michele00410624 : Covid-19 N. Decessi /100.000 ab. USA: 158 Italia: 102 G.B. : 88 Francia : 84… -