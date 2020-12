Covid in Germania, la Bild: Merkel vuole un lockdown duro da mercoledì (Di sabato 12 dicembre 2020) Per i media scuole e negozi chiusi al più tardi il 16 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.438 casi di nuovi contagi e 496 decessi Leggi su lastampa (Di sabato 12 dicembre 2020) Per i media scuole e negozi chiusi al più tardi il 16 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.438 casi di nuovi contagi e 496 decessi

