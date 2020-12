Covid, il bollettino di oggi: 19.903 nuovi casi e 649 morti (Di sabato 12 dicembre 2020) Valentina Dardari Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.903 nuovi casi di Covid su 196.439 tamponi effettuati Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.903 nuovi casi di Covid su 196.439 tamponi effettuati. Il totale dei soggetti positivi dall’inizio dell’emergenza coronavirus arriva così a 1.825.775. I morti sono stati 649, con il totale dei decessi nel Paese che sale a 64.036. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.199 (-66 rispetto a ieri). Tag: positivi decessi Speciale: Coronavirus focus Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Valentina Dardari Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.903disu 196.439 tamponi effettuati Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.903disu 196.439 tamponi effettuati. Il totale dei soggetti positivi dall’inizio dell’emergenza coronavirus arriva così a 1.825.775. Isono stati 649, con il totale dei decessi nel Paese che sale a 64.036. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.199 (-66 rispetto a ieri). Tag: positivi decessi Speciale: Coronavirus focus

