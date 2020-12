Covid | i virologi | “Il vaccino salverà l’inverno del 2021 | è efficace e sicuro Importante mantenere le norme anti contagio”

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilche arriverà in Italia tra qualche settimana sarà “”. La rassicurazione arriva dal quarto Congresso nazionale della Società italiana dia (Siv-Isv), organizzato da Guido Antonelli, Arnaldo Caruso e Massimo Clementi. Il“garrà una protezione che, se tutto andrà per il meglio, potrebbe essere completa prima del ritorno del virus nel periodo invernale del“. All’evento, che si è svolto online, hanno partecipato centinaia fra i principali ricercatori del settore, sia italiani che stranieri. Tra di loro anche Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta negli Usa, che ha voluto dissipare “ogni possibile dubbio sull’efficacia e sulla sicurezza del nuovo ...

RobertoBurioni : Un/una collega, con un incarico molto importante, ha appena detto una corbelleria totale sul vaccino anti-COVID. Si… - LucaBizzarri : Domanda ai virologi di professione: ma chi il Covid lo ha fatto il vaccino deve farlo? @RobertoBurioni - Capezzone : Su @atlanticomag @stefanomagni76 e la disinformazione "ufficiale" sul Covid

Firenze, 12 dicembre 2020 - Come già anticipato su Facebook dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 574 su 12.697 tampo ...Sono tra i primi medici a essersi specializzati nell'epoca Covid e i primi in assoluto ad averlo fatto in Microbiologia e Virologia a Sassari, dove hanno concluso la loro formazione lavorando in prima ...