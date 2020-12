Covid, i dati della cabina di regia. Brusaferro: "Numero nuovi casi ancora significativo" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità alla conferenza stampa sull'analisi delle cifre del monitoraggio regionale: “L'incidenza è di 193 positivi ogni 100mila abitanti, Numero ancora lontano dalla nostra possibilità di muoverci dalla mitigazione al contenimento” Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità alla conferenza stampa sull'analisi delle cifre del monitoraggio regionale: “L'incidenza è di 193 positivi ogni 100mila abitanti,lontano dalla nostra possibilità di muoverci dalla mitigazione al contenimento”

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati Bollettino Covid: dati Coronavirus 12 dicembre. I contagi nelle Marche Il Resto del Carlino Coronavirus, in Corea del Sud i peggiori dati da inizio pandemia

Milano, 12 dic. (askanews) - La Corea del Sud ha registrato ieri 950 casi di infezione da Covid-19, dato che segna il maggiore aumento in un ...

Covid, riuniti per il direttivo di una loggia massonica: sanzionati

In un circolo privato di Cosenza, i finanzieri hanno trovato 17 persone che hanno cercato di giustificare la propria presenza con l'esigenza di procedere alle elezioni del nuovo organo direttivo di un ...

Milano, 12 dic. (askanews) - La Corea del Sud ha registrato ieri 950 casi di infezione da Covid-19, dato che segna il maggiore aumento in un ...