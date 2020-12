Covid, guarito lo stilista Rocco Barocco dopo un ricovero di 40 giorni (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il celebre stilista Rocco BaRocco, 76 anni, è guarito dal Covid-19. Ricoverato per più di un mese prima nell’Ospedale del Mare di Napoli e poi nella Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei, lo stilista aveva contratto una forma severa del Covid-19, che lo ha costretto in terapia sub-intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il celebreBa, 76 anni, èdal-19. Ricoverato per più di un mese prima nell’Ospedale del Mare di Napoli e poi nella Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei, loaveva contratto una forma severa del-19, che lo ha costretto in terapia sub-intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid guarito Rocco Barocco guarito dal Covid: è stato ricoverato in due centri Il Mattino Covid, bollettino del Lazio: ieri 1488 casi (di cui 886 a Roma) e 68 morti. Record di guariti

Covid in Piemonte – Ancora alto l’allarme, quasi 100 decessi comunicati nelle ultime ore: i dati

Su quasi 16 mila tamponi (più 2.192), nel Lazio si registrano oggi 1.488 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 191 rispetto a ieri), di cui 886 a Roma. Inoltre, si registrano 68 ...Oltre 1500 nuovi contagi e quasi 100 decessi comunicati dall'Unità di Crisi. Resta alto l'allarme in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1.553 nuovi casi di persone risultate positi ...