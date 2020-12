Covid Campania, il trend è stabile ma ci sono altri 47 decessi: il bollettino (Di sabato 12 dicembre 2020) bollettino Campania del 12 dicembre. Si mantiene stabile il trend dei contagi da Covid in Campania. Anche oggi, secondo quanto fa sapere l’unità di Crisi, sono 1.414 i nuovi positivi in Campania oggi 12 dicembre. I tamponi effettuati sono 19.663. Purtroppo si registrano anche oggi ben 47 decessi, di questi 24 deceduti nelle ultime 48 ore e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 dicembre 2020)del 12 dicembre. Si mantieneildei contagi dain. Anche oggi, secondo quanto fa sapere l’unità di Crisi,1.414 i nuovi positivi inoggi 12 dicembre. I tamponi effettuati19.663. Purtroppo si registrano anche oggi ben 47, di questi 24 deceduti nelle ultime 48 ore e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

