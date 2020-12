Covid, Brusaferro (Iss): 'Numero nuovi casi è ancora significativo' (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia 'è ancora significativo anche se la curva è in decrescita'. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. 'Si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildeidi coronavirus in Italia 'èanche se la curva è in decrescita'. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio. 'Si ...

