Covid, al via in Campania i controlli all’Aeroporto e nelle stazioni ferroviarie (Di sabato 12 dicembre 2020) In Campania al via, da questa mattina, i controlli anti Covid per tutti i viaggiatori provenienti da altre regioni presso le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Napoli Capodichino, così come disposto dall’ordinanza 96/2020 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Nell’ottica di una “collaborazione fattiva e della massima unione di intenti al fine di dare attuazione in modo efficace all’ordinanza regionale”, presso la Stazione Centrale di Napoli, la direzione protezione aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato ha messo a disposizione tecnologie e uomini per adempiere all’obbligo del rilievo della temperatura corporea, l’Asl Napoli 1 Centro, di concerto con la Protezione civile Regionale, “ha messo a disposizione la postazione per eseguire eventuali tamponi rapidi e molecolari nel caso la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Inal via, da questa mattina, iantiper tutti i viaggiatori provenienti da altre regioni presso lee l’aeroporto di Napoli Capodichino, così come disposto dall’ordinanza 96/2020 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Nell’ottica di una “collaborazione fattiva e della massima unione di intenti al fine di dare attuazione in modo efficace all’ordinanza regionale”, presso la Stazione Centrale di Napoli, la direzione protezione aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato ha messo a disposizione tecnologie e uomini per adempiere all’obbligo del rilievo della temperatura corporea, l’Asl Napoli 1 Centro, di concerto con la Protezione civile Regionale, “ha messo a disposizione la postazione per eseguire eventuali tamponi rapidi e molecolari nel caso la ...

