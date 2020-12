Covid, 2.736 contagi in Lombardia A Bergamo 174 casi. Tamponi: 29.153 (Di sabato 12 dicembre 2020) I dati del 12 dicembre nel bollettino della Regione. Il tasso di positività è del 9,3%. Calano ancora i ricoverati. I decessi sono 85. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 dicembre 2020) I dati del 12 dicembre nel bollettino della Regione. Il tasso di positività è del 9,3%. Calano ancora i ricoverati. I decessi sono 85.

Dome689 : Covid, 2.736 contagi in Lombardia A Bergamo 174 casi. Tamponi: 29.153 - infoitinterno : Covid Lombardia, 2.736 contagi e 85 morti: il bollettino - infoitinterno : Covid-19, in Italia oggi 19.903 contagi. In Veneto 5.098 nuovi casi con 118 vittime, in Lombardia sono 2.736 - infoitinterno : Covid, 2.736 contagi in Lombardia A Bergamo 174 casi. Tamponi: 29.153 - AnsaLombardia : Covid: in Lombardia in calo ricoveri, 85 i decessi. Nuovi positivi sono 2.736, rapporto in leggera crescita al 9.3%… -