Covid-19, in Italia 18.727 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute dell'11 dicembre ha registrato 190.416 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 761 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 9,8%. Iss: Rt in Italia scende a 0.82. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute dell'11 dicembre ha registrato 190.416 tamponi analizzati in tuttae altri 761 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 9,8%. Iss: Rt inscende a 0.82. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

