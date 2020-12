Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 980 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid, 80 persone: – 8, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avella; – 16, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 2, residenti nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 980 tamponi effettuati sono risultate positive al, 80 persone: – 8, residente nel comune di Altavilla Irpina, – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avella; – 16, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montefusco; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 2, residenti nel ...

