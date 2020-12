Covid-19 e Festività Natalizie, Sileri Chiede Prudenza per Permettere il Ritorno a Scuola a Gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute , Chiede di essere prudenti durante le Festività Natalizie, per Permettere un sereno Ritorno a Scuola a Gennaio e evitare un ulteriore picco di contagi. “Non vedo nei numeri, a oggi, la sicurezza per poter riaprire. Abbiamo ancora troppi decessi, il che significa che i contagiati delle scorse settimane erano molti Leggi su youreduaction (Di sabato 12 dicembre 2020) Pierpaolo, viceministro della Salute ,di essere prudenti durante le, perun serenoe evitare un ulteriore picco di contagi. “Non vedo nei numeri, a oggi, la sicurezza per poter riaprire. Abbiamo ancora troppi decessi, il che significa che i contagiati delle scorse settimane erano molti

