Covid-19, Brusaferro: "Curva in decrescita ma il numero di nuovi casi è ancora significativo" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute per spiegare il report settimanale delle regioni a cura della cabina di regia ammette che ormai la curva epidemiologica è in discesa ma i nuovi casi sono ancora significativi numericamente. "La situazione dell'epidemia rimane grave. Dobbiamo evitare che un rilassamento

