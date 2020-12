Covid, 19.903 nuovi casi e 649 morti Tasso di positività sale al 10,1% (Di sabato 12 dicembre 2020) il di oggi 12 dicembre 2020. Sono 19.903 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) il di oggi 12 dicembre 2020. Sono 19.903 idi coronavirus in Italia, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece ...

Agenzia_Ansa : #Covid 19.903 nuovi casi, 649 le vittime in 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute #ANSA - rtl1025 : ?? Sono 19.903 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del… - monicabi5 : Covid Italia, bollettino oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 morti. Maglia nera Veneto, poi Lombardia e Emilia - fabbri333 : Covid: 19.903 nuovi casi, 649 le vittime - Sanità - - italiaserait : Covid, nelle ultime 24 ore 19.903 nuovi casi e 649 decessi. Aumentano i guariti ed i dimessi -