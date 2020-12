dopiot : RT @Virus1979C: Il bollettino di oggi: registrati 19.903 nuovi casi e 649 morti. Il tasso di positività risale al 10,1%. #COVID - Virus1979C : Il bollettino di oggi: registrati 19.903 nuovi casi e 649 morti. Il tasso di positività risale al 10,1%. #COVID - MarcG_69 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, 19.903 casi e 649 morti: il bollettino - AngeloJesse1 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid 19.903 nuovi casi, 649 le vittime in 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute #ANSA - Notiziedi_it : Covid Italia, bollettino oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 903

In diminuzione anche i decessi: 41, contro i 68 di venerdì. Mentre l'età media dei malati di Covid è di 45 anni ...Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che port ...