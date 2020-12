Covid, 17 persone riunite per eleggere il capo della loggia massonica a Cosenza: 9 sanzioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Erano in un circolo privato di Cosenza, riuniti per eleggere il nuovo organo direttivo di una loggia massonica cittadina. È quello che un gruppo di 17 persone ha spiegato ai finanzieri del Gruppo Cosenza che stavano facendo controlli per accertare il rispetto delle misure per combattere il contagio da Covid-19. Dopo averli identificati, i finanzieri hanno proceduto alla sanzione a carico di 9 di loro che, essendo residenti fuori Cosenza, avevano trasgredito all’attuale divieto di spostamento dal Comune di residenza senza comprovate esigenze. Durante i controlli nel centro cittadino le Fiamme Gialle hanno anche sanzionato 11 clienti di quattro bar, situati tra Cosenza e Rende, che consumavano bevande e altri generi alimentari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Erano in un circolo privato di, riuniti peril nuovo organo direttivo di unacittadina. È quello che un gruppo di 17ha spiegato ai finanzieri del Gruppoche stavano facendo controlli per accertare il rispetto delle misure per combattere il contagio da-19. Dopo averli identificati, i finanzieri hanno proceduto alla sanzione a carico di 9 di loro che, essendo residenti fuori, avevano trasgredito all’attuale divieto di spostamento dal Comune di residenza senza comprovate esigenze. Durante i controlli nel centro cittadino le Fiamme Gialle hanno anche sanzionato 11 clienti di quattro bar, situati trae Rende, che consumavano bevande e altri generi alimentari ...

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautel… - direzioneprc : ??Domani scendemo in piazza in tutta Italia, di fronte ai luoghi simbolo degli effetti devastanti del ridimensionam… - nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - ScarlettKKH : RT @fattoquotidiano: Covid, 17 persone riunite per eleggere il capo della loggia massonica a Cosenza: 9 sanzioni - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, 17 persone riunite per eleggere il capo della loggia massonica a Cosenza: 9 sanzioni -