Cosa succede se i genitori rinunciano all’insegnante di sostegno per il proprio figlio (Di sabato 12 dicembre 2020) Sin da quando è stata istituita la figura dell’insegnante di sostegno nelle scuole (L. 517/77 scuola dell'obbligo, L 270/82 infanzia, C.M. 262/88 secondaria II grado), secondo quanto stabilito dalla L. 104/92, non sono state poche le interpretazioni sul suo ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 dicembre 2020) Sin da quando è stata istituita la figura dell’insegnante dinelle scuole (L. 517/77 scuola dell'obbligo, L 270/82 infanzia, C.M. 262/88 secondaria II grado), secondo quanto stabilito dalla L. 104/92, non sono state poche le interpretazioni sul suo ruolo. L'articolo .

PiazzapulitaLA7 : 'Mi può spiegare cosa succede col vaccino antinfluenzale?' (Alessio Lasta) 'Parliamo del museo del Presepe di Dalm… - ivanscalfarotto : La cosa che più dispiace non è tanto il trattamento riservato a @meb, che se la cava comunque benissimo. È per l’in… - beppe_grillo : Un gruppo di sostenitori del #RedditodiBase, #UBI4ALL, ha deciso di scoprire cosa succede quando le persone ricevon… - orizzontescuola : Cosa succede se i genitori rinunciano all’insegnante di sostegno per il proprio figlio - Game_Set_Match_ : RT @carlo_canepa: Si ripete che l'Italia è di manica larga nel contare i morti da Covid-19, mentre gli altri Paesi considerano le patologie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Cosa succede intanto nel mondo Internazionale Il virus torna a dilagare, la nuova conta dei morti: le Rsa vogliono chiudere le stanze degli abbracci

Sono le persone più fragili, spesso già sofferenti, con limitate capacità di sopravvivenza all'attacco del virus. E infatti tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020, ...

Spostamenti tra comuni, la decisione di Conte. Cosa succede ora

Dopo le faq del governo, che hanno chiarito alcuni passaggi oscuri circa l’ultimo Dpcm e i divieti imposti dal 21 dicembre al 6 gennaio per contenere ...

Sono le persone più fragili, spesso già sofferenti, con limitate capacità di sopravvivenza all'attacco del virus. E infatti tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020, ...Dopo le faq del governo, che hanno chiarito alcuni passaggi oscuri circa l’ultimo Dpcm e i divieti imposti dal 21 dicembre al 6 gennaio per contenere ...