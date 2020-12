Coronavirus, ultime notizie. Usa, via libera Fda al vaccino Pfizer-BioNTech. DIRETTA (Di sabato 12 dicembre 2020) L'annuncio, preceduto da un pressing della Casa Bianca, giunge nel giorno in cui i contagi nel mondo hanno superato i 70 milioni. L'Europa intanto si avvicina con timore alle festività di fine anno. In Germania, con un record di contagi (30 mila in un giorno) e di morti (598), si va verso un nuovo lockdown. Il Canada proroga il divieto di viaggi 'non essenziali' da e per gli Stati Uniti, fino al 21 gennaio, giorno dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 dicembre 2020) L'annuncio, preceduto da un pressing della Casa Bianca, giunge nel giorno in cui i contagi nel mondo hanno superato i 70 milioni. L'Europa intanto si avvicina con timore alle festività di fine anno. In Germania, con un record di contagi (30 mila in un giorno) e di morti (598), si va verso un nuovo lockdown. Il Canada proroga il divieto di viaggi 'non essenziali' da e per gli Stati Uniti, fino al 21 gennaio, giorno dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca

