Coronavirus | tre decessi nelle ultime ventiquattro ore in Irpinia

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 80enne di Nusco. L’uomo, positivo al nuovo, era ricoverato dal 22 novembre in terapia subintensiva e il 4 dicembre era stato trasferito in terapia intensiva. Sono decedute la notte scorsa due pazienti positive al nuovo: una 83enne di Nusco e una 82enne di Aiello del Sabato. L’83enne era ricoverata dal 6 dicembre in terapia subintensiva al Covid Hospital. L’82enne era ricoverata dal 26 novembre nel plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.