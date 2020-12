tinomotta : @federicaferro79 @IlMici8 Ma guarda penso che spesso si confonde “sufficientemente testato” con innocuo. I vaccini… - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Toscana #covid19 - FirenzePost : Coronavirus Toscana: Giani anticipa 574 nuovi contagi su 12.697 tamponi, la diretta Facebook (video) - ilGiunco : ULTIM’ORA – Coronavirus: oggi in Toscana meno casi con più tamponi. I nuovi positivi sono 574… - NoiTv : Coronavirus, calano i casi in Toscana; sono 574 (-83); oltre 16mila tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

LA NAZIONE

E ancora la richiesta di Giani al governo: "Mi è stato risposto che la Toscana è in zona arancione perchè si è voluto essere rigidi in merito al principio di attesa dei 14 giorni prima del passaggio i ...Tornano a scendere i nuovi casi di positivi al covid-19 in Toscana registrati nelle ultime 24. Sono 574 (-83) rispetto al giorno precedente a fronte di ...