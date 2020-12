Coronavirus: superati i 64mila morti. Il bollettino di oggi (Di sabato 12 dicembre 2020) Come ogni giorno, il ministero della Salute ha divulgato il bollettino con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza Coronavirus. Nella giornata di sabato 12 dicembre si registra un leggerissimo aumento di casi e un calo dei decessi. I ministri Speranza e Boccia hanno ribadito il no agli spostamenti fra comuni a Natale. Il bollettino dell’11 dicembre Sono 19.003 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 196.439 tamponi. Calano leggermente i decessi, 649 a fronte dei 761 di ieri, per un totale di 64.036 dall’inizio dell’epidemia. Aumentano di poche centinaia i guariti, che salgono a 24.728, per un totale di 1.076.891. Gli attualmente positivi calano di 5.475 per un totale di 648.848, calano di 496 i ricoveri in ospedale e di 66 quelli in terapia intensiva, per un totale, rispettivamente, di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Come ogni giorno, il ministero della Salute ha divulgato ilcon tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza. Nella giornata di sabato 12 dicembre si registra un leggerissimo aumento di casi e un calo dei decessi. I ministri Speranza e Boccia hanno ribadito il no agli spostamenti fra comuni a Natale. Ildell’11 dicembre Sono 19.003 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 196.439 tamponi. Calano leggermente i decessi, 649 a fronte dei 761 di ieri, per un totale di 64.036 dall’inizio dell’epidemia. Aumentano di poche centinaia i guariti, che salgono a 24.728, per un totale di 1.076.891. Gli attualmente positivi calano di 5.475 per un totale di 648.848, calano di 496 i ricoveri in ospedale e di 66 quelli in terapia intensiva, per un totale, rispettivamente, di ...

