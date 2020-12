Coronavirus, Speranza: “Mi chiedo come limitare ancora gli spostamenti” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro Roberto Speranza cancella ogni Speranza di alleggerimento delle restrizioni previste per le feste di Natale. Nelle ultime ore infatti, si era diffusa la voce che il premier Conte potesse rivedere la norma dell’ultimo Dpcm che vieta gli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. “Per me le norme sono giuste e anzi personalmente mi interrogo ancora sull’idea di immaginare come possiamo ancora limitare gli spostamenti” ha spiegato Speranza durante la registrazione della trasmissione Porta a Porta, “resto sulla linea della massima prudenza, non siamo ancora nella normalità. Resta il numero drammatico dei decessi, non possiamo assuefarci a questo numero“. “Sono per il rimanere prudente e per la ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro Robertocancella ognidi alleggerimento delle restrizioni previste per le feste di Natale. Nelle ultime ore infatti, si era diffusa la voce che il premier Conte potesse rivedere la norma dell’ultimo Dpcm che vieta gli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. “Per me le norme sono giuste e anzi personalmente mi interrogosull’idea di immaginarepossiamogliha spiegatodurante la registrazione della trasmissione Porta a Porta, “resto sulla linea della massima prudenza, non siamonella normalità. Resta il numero drammatico dei decessi, non possiamo assuefarci a questo numero“. “Sono per il rimanere prudente e per la ...

