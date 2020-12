Coronavirus, ridurre il rischio di assembramenti sui bus in vista del ritorno a scuola il 7 gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) Garantire la sicurezza per il rientro a scuola degli studenti delle superiori e ridurre al minimo il rischio di assembramenti sui mezzi di trasporto pubblici. È quanto messo sula scrivania del ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 12 dicembre 2020) Garantire la sicurezza per il rientro adegli studenti delle superiori eal minimo ildisui mezzi di trasporto pubblici. È quanto messo sula scrivania del ...

RaiNews : #Coronavirus, #Rezza: 'A gennaio-febbraio non sarà tutto risolto' - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Festività e contagi, 10 regole per un pranzo di Natale in sicurezza: i consigli dell'esperto: Dieci semplici regole da os… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Festività e contagi, 10 regole per un pranzo di Natale in sicurezza: i consigli dell'esperto: Dieci semplici regole da os… - RepubblicaTv : Festività e contagi, 10 regole per un pranzo di Natale in sicurezza: i consigli dell'esperto: Dieci semplici regole… - vogheranews : #VOGHERA 10/12/2020: #Coronavirus. Aumentati gli #attacchidipanico. La pandemia vista con gli occhi dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ridurre Coronavirus, ridurre la mortalità con farmaci comuni Corriere del Ticino Report Covid, l’infettivologo Giacometti: «Troppi antibiotici»

ANCONA – Nei mesi estivi l’età media delle persone ricoverate con covid-19 all’ospedale regionale di Torrette «era scesa notevolmente a motivo dei numerosi giovani stranieri ricoverati, praticamente t ...

Coronavirus, Fondazione Gimbe: nuovi casi in calo, ma crollano tamponi (-18%)

Rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma crollano i tamponi: un crollo “ingiustificato” pari al 18,1% in meno rispetto alla settimana precedente. D’altra parte, gli ospedali sono ancora sa ...

ANCONA – Nei mesi estivi l’età media delle persone ricoverate con covid-19 all’ospedale regionale di Torrette «era scesa notevolmente a motivo dei numerosi giovani stranieri ricoverati, praticamente t ...Rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma crollano i tamponi: un crollo “ingiustificato” pari al 18,1% in meno rispetto alla settimana precedente. D’altra parte, gli ospedali sono ancora sa ...