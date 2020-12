Coronavirus, Rezza lancia l’allarme: “Prudenza per le feste, non escludiamo terza ondata”. E sul vaccinio… (Di sabato 12 dicembre 2020) "Probabilmente a poco a poco durante il mese di gennaio si renderanno disponibili alcune dosi di vaccino".Ha esordito così l'attuale Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, durante la conferenza stampa sul monitoraggio dei dati regionali risponde, soffermandosi sulla possibile terza ondata dell’epidemia da Coronavirus."Ci siamo trovati di fronte alla grade ondata di febbraio marzo interrotta solo grazie al lockdown nazionale. Dopo la pausa estiva abbiamo avuto una ripresa di quella ondata epidemica. E adesso siamo riusciti ad arginarla senza ricorrere a un lockdown nazionale, ricorrendo a misure di prevenzione e controllo adeguare rispetto all’intensità di circolazione virale. Come si allenta, la ripresa i comportamenti a rischio può determinare una ripresa dell’epidemia. Aldilà del ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) "Probabilmente a poco a poco durante il mese di gennaio si renderanno disponibili alcune dosi di vaccino".Ha esordito così l'attuale Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni, durante la conferenza stampa sul monitoraggio dei dati regionali risponde, soffermandosi sulla possibileondata dell’epidemia da."Ci siamo trovati di fronte alla grade ondata di febbraio marzo interrotta solo grazie al lockdown nazionale. Dopo la pausa estiva abbiamo avuto una ripresa di quella ondata epidemica. E adesso siamo riusciti ad arginarla senza ricorrere a un lockdown nazionale, ricorrendo a misure di prevenzione e controllo adeguare rispetto all’intensità di circolazione virale. Come si allenta, la ripresa i comportamenti a rischio può determinare una ripresa dell’epidemia. Aldilà del ...

