Coronavirus, regioni tornano gialle: Abruzzo rossa per un giorno (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro Fontana firma l’ordinanza con cui destina altre quattro regioni alla zona gialla. Niente da fare per l’Abruzzo. Lombardia zona gialla (Facebook)Basilicata, Lombardia, Piemonte e Calabria in zona gialla a partire dalla giornata di domenica 13 dicembre. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l’ordinanza che consentirà alle quattro regioni in questione di cambiare zona di criticità, rispetto all’emergenza Covid19. Niente da fare per l’Abruzzo, auto destinatosi alla zona arancione dalla rossa. Resta in rossa, almeno fino a domenica, quando passerà in arancione. Criteri e assegnazioni che ancora fanno discutere che lasciano perplessi più esperti ed osservatori. E’ vero che ogni regione ha un proprio assetto, chiamiamolo cosi, una ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro Fontana firma l’ordinanza con cui destina altre quattroalla zona gialla. Niente da fare per l’. Lombardia zona gialla (Facebook)Basilicata, Lombardia, Piemonte e Calabria in zona gialla a partire dalla giornata di domenica 13 dicembre. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l’ordinanza che consentirà alle quattroin questione di cambiare zona di criticità, rispetto all’emergenza Covid19. Niente da fare per l’, auto destinatosi alla zona arancione dalla. Resta in, almeno fino a domenica, quando passerà in arancione. Criteri e assegnazioni che ancora fanno discutere che lasciano perplessi più esperti ed osservatori. E’ vero che ogni regione ha un proprio assetto, chiamiamolo cosi, una ...

BARI - Sono 11 i centri individuati in Puglia per lo stoccaggio dei vaccini anti Covid che dovrebbero essere consegnati dalla Protezione civile nella seconda metà di gennaio. Si tratta di strutture id ...

A Lombardia e Piemonte che hanno già annunciato la nuova classificazione potrebbero aggiungersi Campania e Toscana ROMA, 12 DIC - I presidenti Fontana e Cirio lo hanno già annunciato: da domenica Lo ...

