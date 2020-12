Coronavirus, news. Speranza: "Preoccupato per Natale, mia linea resta prudenza". LIVE (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo ha detto il ministro della salute nel Forum all'Ansa. "Se passa il messaggio liberi tutti si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio quando saremo in piena campagna vaccinale". Il premier Conte intanto apre agli spostamenti intercomunali. Contrario il governatore De Luca: “Natale e Capodanno non esistono”. Per Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute: "Da gennaio non risolveremo problemi, massima attenzione" Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo ha detto il ministro della salute nel Forum all'Ansa. "Se passa il messaggio liberi tutti si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio quando saremo in piena campagna vaccinale". Il premier Conte intanto apre agli spostamenti intercomunali. Contrario il governatore De Luca: “e Capodanno non esistono”. Per Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute: "Da gennaio non risolveremo problemi, massima attenzione"

